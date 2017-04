Twórcy zdradzają pierwsze informacje na temat fabuły 2. sezonu:

Belfer, Paweł Zawadzki (Maciej Stuhr), zostaje zmuszony do podjęcia pracy w jednym z prestiżowych liceów we Wrocławiu. Już wydarzenia pierwszych kilku dni w nowej szkole wywołują w nim wstrząs. W liceum dochodzi do tragedii. Pojawia się milion pytań, na które nie ma odpowiedzi. Jedno jest jasne: na terenie liceum toczy się mordercza gra. To nie jest szkoła, jak każda inna. To nie są zwykli uczniowie, a Belfer nie znalazł się tam przypadkowo - czytamy w materiałach Canal+

Zdjęcia powstają w Warszawie i Wrocławiu. Na ekranie, oprócz Macieja Stuhra, widzowie zobaczą między innymi Michalinę Łabacz ("Wołyń") oraz Elizę Rycembel ("Niewinne", "#Wszystkogra" "Obietnica"). Za scenariusz odpowiadają Monika Powalisz, Jakub Żulczyk, Bartosz Ignaciuk oraz Wojciech Bockenheim. Reżyserują Krzysztof Łukaszewicz („Karbala”, „Lincz”) oraz Maciej Bochniak („Disco Polo”). Producentami wykonawczymi są Wojciech Bockenheim i Krzysztof Łojan.