Na fali ogromnej popularności tureckiego serialu kostiumowego "Wspaniałe stulecie", Telewizja Polska postanowiła nakręcić historyczną sagę o Jagiellonach. O kostiumowej produkcji władze stacji mówią już od roku, jej realizacja przesuwa się jednak w czasie z uwagi na brak środków budżetowych.

Podczas wiosennej konferencji ramówkowej, prezes Jacek Kurski zdradził w rozmowie z "Faktem", że serial "Korona Królowej" najprawdopodobniej trafi na antenę jeszcze w tym roku:

Jeśli będzie wyprodukowana odpowiednia ilość odcinków z zapasem, to jest szansa, że ruszymy od września z czterema odcinkami tygodniowo. Ten kostiumowy serial jest już na etapie produkcji. Zrobiony będzie z rozmachem i pokaże wielką potęgę polskiej historii.

Tabloid dodaje, że w obsadzie produkcji znaleźli się między innymi Grażyna Szapołowska i Jerzy Zelnik. Prezes TVP co prawda oficjalnie nie potwierdził tych doniesień, dał jednak do zrozumienia, że nie mijają się one z prawdą.

Czy Telewizja Polska podoła tak dużemu wyzwaniu, jakim jest historyczny serial kostiumowy?