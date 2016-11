Wspólny projekt filmowy Polski i Niemiec, pokaże na nowo przebieg stosunków polsko - niemieckich. To pierwsza tego typu współpraca niemieckiej telewizji publicznej ZDF i TVN. W serialu nie zabraknie wypowiedzi ekspertów, zainscenizowanych obrazów historycznych i animacji komputerowych. Sceny fabularne przedstawią kluczowe momenty wspólnej historii, takie jak spotkanie cesarza Ottona III z Bolesławem Chrobrym w roku 1000, czy uwolnienie Józefa Piłsudskiego z twierdzy w Magdeburgu w roku 1918.

Każdy z czterech odcinków serialu opowie o innym etapie sąsiedzkich relacji. Pierwszy, pod tytułem "Pokój i wojna", obejmie czasy od wczesnego średniowiecza, aż do XVIII wieku. Drugi "Wrogowie i przyjaciele" przedstawi okres od rozbiorów Polski do czasów nowożytnych. Trzeci "Połączeni wspólnym losem" opowie o historii diaspory żydowskiej w obu krajach. Natomiast ostatni odcinek "Wrocław – Breslau" pokaże, jak duży wpływ na historię Środkowej Europy miała dolnośląska metropolia, która na przestrzeni lat należała do terytorium sześciu różnych państw.

Data rozpoczęcia zdjęć była symboliczna - prace nad obrazem wystartowały tuż przed 25. rocznicą podpisania "Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec

o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy" (17 czerwca 2016). Do realizacji projektu zaangażowano niemieckiego reżysera, specjalizującego się w tematyce historycznej i laureata nagród filmowych, Giordana Maugga. Jako konsultantów historycznych udało się pozyskać doktora Petera Olivera Loewa z Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej w Darmstadt oraz z polskiej strony – prof. Igora Kąkolewskiego z Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk i prof. dr Krzysztofa Ruchniewicza, dyrektora Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorami serialu są Andrzej Klamt i Zofia Kunert.

Serial "Polska i Niemcy - Historia sąsiedztwa" będzie wyświetlany w niemieckiej i polskiej telewizji. Na antenie TVN pierwszą i drugą część widzowie zobaczą 12 grudnia o godz. 22: 55 i 23: 55, kolejne 19 grudnia o godz. 22: 55 i 23:55.