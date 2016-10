Netflix wziął pod lupę popularne seriale udostępniane na całym świecie i określił, które odcinki sprawiły, że przypadkowi widzowie zmienili się w wiernych fanów. Okazuje się, że zachowania widzów (i fanów) są dosyć uniwersalne. Niezależnie od tego, czy mieszkają w Argentynie czy w Polsce, najczęściej wciągają się w dany serial podczas oglądania tych samych odcinków, ale także interesują ich podobne historie.

Strach przed nieznanym przyciągnął uwagę widzów na całym świecie podczas 2. odcinka serialu Stranger Things, (Dziwadło na Maple Street). Wszyscy zastanawiali się gdzie jest Will, gdzie zniknęła Barb i czym jest Demogorgon. Równie trudno było im oderwać się od meandrów zgniłego świata polityki - niezależnie od tego, czy chodziło o żądnego władzy w Kolumbii Pablo Escobara, czy Roberta Taro, Francuza broniącego swojego stanowiska, czyli bohaterów seriali Narcos i Marseille — podczas oglądania 3. odcinka. Nikogo zatem nie zdziwi fakt, że widzów wciągnęły także wątki kryminalne w serialach takich jak, The Fall (odcinek 2. kiedy Paul Spector udowadnia, że morderstwo nie jest widowiskowym sportem), czy Making a Murderer (odcinek 4. kiedy Brendan Dassey jest przesłuchiwany).

Winona Ryder w serialu "Stranger Things" / Materiały prasowe / Curtis BakerNetflix

Jednak nie wszystkie wciągające odcinki wiązały się z mroczną i przerażającą fabułą. To właśnie wątek miłosny sprawił, że wielu widzów wciągnęło się w oglądanie serialu Jane the Virgin (odcinek 7., w którym pocałunek Jane z Rafaelem wywołuje dawne, płomienne wspomnienia), czy Kochane Kłopoty (odcinek 7., w którym Rory pierwszy raz całuje się z Deanem). Natomiast wątek rodzinnych relacji przyciągnął ich uwagę do serialu The Get Down (odcinek 2., w którym Mylene zalicza poważny wzlot związany z jej przyszłością i upadek w kwestii relacji z ojcem), czy The Ranch (odcinek 3., w którym tylko upór Beau jest większy niż ego Colta). Połączenie tych dwóch wątków sprawiło, że prawie cały świat był zaczarowany sceną z 4. odcinka Pełniejszej chaty, w której pojawia się szczeniak Cosmo.

Kochane kłopoty / Media

Z badania Netfliksa wynika, że wątki miłosne i rodzinne w Pełniejszej chacie (odcinek 5. kiedy Stephanie po całonocnej zabawie uświadomiła sobie, jak silna jest jej więź z siostrzeńcami) i Kochanych kłopotach (odcinek 8., w którym Rory zostaje uwięziona w domu dziadków), nie cieszą się w Polsce taką popularnością, jak w pozostałych krajach. Z kolei seriale z superbohaterami i modowe szybciej wciągają naszych widzów - serial Gotham już na 5. odcinku (Gordon i Bullock tropią dilerów nowego narkotyku wywołującego euforię, a potem śmierć), tak samo jak Atelier (Mayuko uczy się wykorzystywać okazje w firmie i podejmuje ryzyko, aby móc dalej się rozwijać).