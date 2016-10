Lenny Belardo, który przyjął imię Piusa XIII, jest pierwszym amerykańskim papieżem w historii Kościoła. Wszystko wskazuje na to, że wybór tego młodego, ujmującego biskupa na Ojca Świętego jest efektem skutecznej strategii medialnej, jaką przyjęło Kolegium Kardynalskie. Ale pozory mogą mylić. A tym bardziej w miejscu i pomiędzy ludźmi, dla których wielka tajemnica wiary jest życiowym drogowskazem. Tym miejscem jest Watykan, a ci ludzie to hierarchowie Kościoła. Pius XIII wydaje się być pośród nich najbardziej tajemniczy i pełen sprzeczności. Przebiegły i jednocześnie naiwny, ironiczny i pedantyczny, tradycyjny i nowatorski, wątpiący i pewny siebie, melancholijny i bezwzględny Pius XIII doświadcza człowieczej samotności, by odnaleźć Boga, którego mógłby dać ludziom. I sobie samemu. Młody papież jest koprodukcją Sky, HBO i Canal+.

Galeria Przejdź do galerii » Jude Law papieżem na planie nowego serialu [FOTO] W Wenecji trwają zdjęcia do nowego mini serialu o losach fikcyjnego papieża, Piusa XIII. W rolę głowy Kościoła wciela się brytyjski aktor, Jude Law. Oto zdjęcia z planu produkcji.

Uznany za wydarzenie tegorocznego Festiwalu Filmowego w Wenecji – serial "Młody papież", w reżyserii Paolo Sorrentino ("Młodość", "Wielkie piękno") to niezwykle wyczekiwana produkcja, w której główną rolę odgrywa dwukrotnie nominowany do Oscara Jude Law. Na ekranie pojawią się również: zdobywczyni Oscara i dwóch Złotych Globów Diane Keaton, Silvio Orlando, Javier Cámara, Scott Shepherd, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Toni Bertorelli oraz James Cromwell.

Młody papież / HBO

Czytaj więcej Jude Law w roli papieża w nowym serialu

Premiera dwóch pierwszych odcinków serialu "Młody papież" odbędzie się w piątek 28 października o godz. 20.10 w HBO. Obydwa odcinki będą dostępne również tego same dnia w HBO GO. Produkcja będzie emitowana po dwa odcinki co tydzień – zarówno w HBO, jak i w HBO GO.

Oto zwiastun produkcji: