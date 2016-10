Serial będzie produkcją własną TVP. Jak zapowiadał prezes Jacek Kurskiego, fabuła "Wyklętych" opowie o losach fikcyjnego oddziału podziemia antykomunistycznego. Początek akcji to rok 1944 na wschodnich kresach Rzeczypospolitej.

Zdjęcia ruszą na wiosnę 2017 r. W głównych rolach zobaczymy m.in. Antoniego Pawlickiego, Michalinę Olszańską i Marcina Czarnika. W pozostałych rolach wystąpią młodzi aktorzy

i debiutanci: Krzysztof Chodorowski, Jakub Zając, Dawid Ptak, Konrad Wosik, Sylwester Piechura. Autorem zdjęć będzie operator Bogumił Godfrejów, a reżyserii podejmie się Sławomir Fabicki.

Premiera trailera odbędzie się 1 października podczas festiwalu filmowego NNW – Niezłomni, Niepokorni, Wyklęci w Gdyni. Producentem i scenarzystą trailera oraz serialu jest Jan Pawlicki („Misja Afganistan”), obecnie pełnomocnik Zarządu TVP do s.praw utworzenia Agencji Kreacji.

Bohaterowie serialu są fikcyjni, ale ich losy oparte będą na prawdziwych biografiach m.in. Zapory, Łupaszki, Józefa Kurasia, Anatola Radziwonika, Rafała Gan-Ganowicza. Oddział partyzancki, którego szlak bojowy jest osią fabuły, pozostał na Kresach Wschodnich („za kordonem”) i w obronie Polaków toczy walki z NKWD, następnie przedrze się na terytorium „Polski lubelskiej”, gdzie decyzją dowódcy zostanie zdemobilizowany. Denuncjacje i aresztowania zmuszą jednak żołnierzy do ponownego przejścia do konspiracji i walki przeciw UB i KBW. Oddział przejdzie na tzw. ziemie odzyskane – skąd bohaterowie przedostaną się na Zachód, by dalej walczyć z komunizmem.