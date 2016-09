Netflix oferuje całkowicie nowy sposób oglądania telewizji - daje natychmiastowy i pełny dostęp do filmów, seriali i programów na telewizorach, tabletach, smartfonach, komputerach i konsolach do gier, dzięki czemu można cieszyć się rozrywką w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. W serwisie można wybierać spośród ogromnej liczby hollywoodzkich hitów, popularnych seriali, filmów polskich, filmów dokumentalnych i niezależnych, stand-upów i programów dla dzieci, a ponad 80% materiałów ma już polskie napisy lub lektora.

Zawsze wiedzieliśmy, że Polacy cenią dobrą rozrywkę - powiedział Reed Hastings, współzałożyciel i dyrektor generalny serwisu Netflix. - Dlatego cieszymy się, że możemy teraz zaoferować polskim użytkownikom wersję naszego serwisu w ich rodzimym języku. Będziemy się cały czas rozwijać i dodawać do katalogu najlepsze filmy oraz seriale z Polski i całego świata.

Seriale Netflix, które można obejrzeć z polskimi napisami i lektorem, to między innymi takie globalne hity, jak: House of Cards, Orange is The New Black, Stranger Things, Narcos, Marvel’s Daredevil, Marvel: Jessica Jones i The Get Down, nagrodzone dokumenty, w tym Making a Murderer, Winter on Fire i Chef’s Table, a także filmy oryginalne, jak The Do-Over i Ridiculous 6 z Adamem Sandlerem.

Niedługo w serwisie pojawią się nowe seriale oryginalne: Luke Cage (30 września), Kochane kłopoty i The Crown, a także filmy oryginalne: True Memoirs of An International Assassin z Kevinem Jamesem, Mascots w reżyserii Christophera Guesta oraz film War Machine z Bradem Pittem w roli głównej.

Na młodszych widzów również czeka wiele tytułów oryginalnych, w tym Beat Bugs, Project Mc2, Wyspa Puffinów, Justin Time GO i Kong — Król Małp. Netflix dysponuje specjalną sekcją przeznaczoną dla dzieci, która ułatwia im znalezienie odpowiednich programów i pozwala uniknąć natrafienia na niewłaściwe dla nich treści. Ponadto serwis Netflix jest wolny od reklam.

Poza Netflix Originals polscy użytkownicy będą mogli zobaczyć pełne sezony innych seriali amerykańskich z ostatnich lat, jak Gotham, Arrow, Suits czy Breaking Bad, i brytyjskich, jak Sherlock czy Peaky Blinders. Wśród hollywoodzkich i zagranicznych filmów dostępnych w serwisie Netflix znajdują się między innymi: Kac Vegas, Grawitacja, Incepcja i Mroczny Rycerz.

Oferta obejmuje też polskie stand-upy z udziałem Katarzyny Piaseckiej i Rafała Paczesia (Seriously Funny), Mariusza Kałamagi, Karola Kopca i Wiolki Walaszczyk (Hilarious Trio), a także Karola Modzelewskiego i Łukasza „Lotka” Lodkowskiego (No Offence). Dostępne są również polskie filmy, w tym Pokłosie oraz Ile waży koń trojański?

Użytkownicy z Polski mogą wypróbować bezpłatną wersję serwisu przez jeden miesiąc, rejestrując się na stronie www.netflix.pl.