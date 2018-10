Edyta Herbuś, Tomasz Barański

Jurorka „World of Dance Polska” – nowego tanecznego show Polsatu swoją taneczną karierę rozpoczynała na początku lat 90. Później przyszedł czas na sukcesy Mistrzostwa Polski i Puchary Polski, po które sięgała w formacji tanecznej czy zwycięstwo w Eurowizji. Dziś z powodzeniem łączy miłość do tańca z aktorstwem. A jak to się zaczęło?