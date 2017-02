Mila Kunis

Mila Kunis urodziła się w na Ukrainie w rodzinie żydowskiej. W trakcie trwania Zimnej wojny, na skutek antysemickich prześladowań, wraz z rodzicami przybyła do USA zyskując status uchodźcy. Mila miała wówczas 7 lat. Nic więc dziwnego, że jej mąż, Ashton Kutcher na dekret Trumpa zareagował bardzo emocjonalnie:



"Moja żona przyjechała do tego kraju na wizie dla uchodźców w samym środku Zimnej wojny. Krew się we mnie gotuje w tym momencie"