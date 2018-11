O tym, że w przeszłości doświadczyła zdrady, Weronika Książkiewicz napisała w ostatnim poście na Instagramie. Aktorka przyznała, że trudno jej było pozbierać się po tym zdarzeniu i musiała szukać nowego pomysłu na swoje życie:

Historie miłosne kończą się bardzo różnie. Jedna z moich historii skończyła się tak, że długo szukałam nowego pomysłu na siebie. Szukałam też pomysłu na to co zmienić w sobie i swoim życiu, by jak najszybciej zapomnieć o tym, co było warte zapomnienia. A zdrada zasługuje tylko na to. Jest jak chwast, który trzeba wyrwać, wyrzucić i zapomnieć. Chciałam zrobić grubą krechę i napisać nowy rozdział.

Aby odciąć się od przykrych doświadczeń i rozpocząć nowy etap życia, Weronika Książkiewicz zaczęła trenować z Ewą Chodakowską.