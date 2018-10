W grupie znanych pań, z którymi miał randkować Kuba Wojewódzki była między innymi Agnieszka Kaczorowska:

Kiedy słynna Bożenka zawitała do mnie na pogawędkę, to tak nam się jakoś miło gawędziło, a potem dość zmysłowo żegnało, że postanowiliśmy zainicjować skontaktowanie bez kamer. Nie krążyło jeszcze nad nią fatum femme fatale, ale można było dostrzec już wtedy pączkujące uroki tego określenia. Jej kobiecość przyspieszała w trzy sekundy do setki. Ktoś, kto się tak rusza, musi mieć świadomość konsekwencji tego ruszania - napisał

Sugestia, jakoby miała romansować z "królem TVNu" nie spodobała się świeżo upieczonej mężatce. W rozmowie z Plejadą Agnieszka Kaczorowska zaprzeczyła sugestiom Kuby Wojewódzkiego, jakoby kiedykolwiek łączyło ich coś więcej:

Wyciąganie wniosku o romansie z fragmentu książki Kuby Wojewódzkiego jest nieumiejętnością czytania ze zrozumieniem dziennikarzy, którzy takie rzeczy piszą, ponieważ we fragmencie nie było napisane, że cokolwiek oprócz "kawy poza kamerami" się między nami wydarzyło. Słabe jest to, że Kuba próbuje wypromować swoją książkę na popularnych obecnie nazwiskach - powiedziała

My zastanawiamy się tylko, czy Agnieszka Kaczorowska naprawdę jest tak "popularnym nazwiskiem", że Kuba Wojewódzki wykorzystał ją do autopromocji?