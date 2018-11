W rozmowie z Plejadą gwiazdor "M jak miłość" zdradził, że nie podoba mu się to, jak powszechnie rozumiany jest w Polsce patriotyzm:

Odczuwam sprzeciw wobec tego, że w Polsce często patriotyzm utożsamiany jest wyłącznie z rozpamiętywaniem historii i rozpamiętywaniem krwawych ofiar, które Polacy w tej historii musieli ponieść, żeby mieć swoje niepodległe państwo. To jest oczywiście bardzo ważne, to jest część naszej tożsamości i tego, kim jesteśmy.

Kuszewski zwrócił jednak uwagę, że poza pamięcią o historii, powinniśmy myśleć o teraźniejszości i zastanowić się, czy patriotyzm jest dzisiaj. Aktor uważa, że powinniśmy cieszyć się z tego, że obecnie nie musimy walczyć i umierać za kraj. Dlatego przerażają go młodzi ludzie, którzy nie mają pojęcia o tym, czym jest wojna, a mówią o tym, że chcieliby na barykadach ginąć za ojczyznę. Czym zatem jest dla Kacpra Kuszewskiego patriotyzm?

To dbanie o to, żebyśmy byli fajnym społeczeństwem, żebyśmy się szanowali, a nie pogardzali sobą. (...) Dla mnie miłość ojczyzny to troska o środowisko naturalne, co w Polsce jest bardzo lekceważonym i błahym tematem. Nam wszystkim powinno zależeń na tym, żeby woda, powietrze i lasy w Polsce były czyste i zadbane, żeby miasta były piękne, a nie zaśmiecone i obwieszone reklamami.

Kuszewski zwrócił także uwagę, że ważna jest dbałość o polską kulturę i powinniśmy duma z naszych kompozytorów, pisarzy, poetów: Czytajcie polskich poetów, to jest patriotyzm - zaapelował aktor.