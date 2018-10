W ostatnim czasie o Dominice Figurskiej głośno było nie za sprawą jej ról, a głoszonych w prawicowych mediach przekonań. Gwiazda filmu "Smoleńsk" jest zwolenniczką całkowitego zakazu aborcji i głośno wyrażała swój sprzeciw wobec "czarnych protestów". Aktorka często mówi o swojej wierze i przywiązaniu do kościoła katolickiego, nie podoba jej się także pomysł wprowadzania edukacji seksualnej do szkół.

Rok temu zaangażowanie Figurskiej docenił Jacek Kurski, powierzając aktorce rolę współgospodyni publicystycznego programu "W tyle wizji" w TVP Info.

Figurska najwyraźniej doszła jednak do wniosku, że powinna jeszcze bardziej zaangażować się w politykę, bowiem wystartowała w wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z ramienia partii Jarosława Kaczyńskiego. Ponieważ udało jej się zdobyć ponad 22 tys. głosów, została radną PiS. Czy to dopiero początek politycznej kariery aktorki? O tym przekonamy się niebawem