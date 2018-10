Ewa Chodakowska mocno rozkręciła swoją markę i dziś oferuje swoim fankom nie tylko treningi i jadłospisy, ale także produkty dietetyczne, obozy treningowe i stroje kąpielowe. Ta rozszerzona działalność nie wszystkim jednak przypadła do gustu. Część miłośniczek Ewy czuje się zawiedziona:

Zaczęłaś jako trener zwykłej Polki, ale teraz profil zmienił się o 360 stopni z naciskiem na promowanie swoich brand, które nie są najtańsze na rynku i z tego względu nie są skierowane do zwykłej Polki", "Według mnie też się zmienił na gorsze. Teraz jest głównie (nie mylić z "wyłącznie") o produktach, reklamach i promowaniu swoich produktów

Chodakowska nie zostawiła tych zarzutów bez odpowiedzi. W długim i emocjonalnym poście przypomina, że wciąż część jej ofert jest dostępna nieodpłatnie:

Zarabiać pieniądze! Grzech ciężki. Wiecie, co jeszcze słyszałam? Nie tylko w dzieciństwie... Daj palec, wezmą rękę...Czasem myślę, że nawet nie wezmą, a wyrwą razem z barkiem Tak! Zaczynałam jako trenerka dla wszystkich. Darmowe programy treningowe na YT, darmowe jadłospisy na fb, płyty za grosze... Można ze mną ćwiczyć za free, korzystać z jadłospisów za free i osiągnąć sukces. Nie wydając ani grosza!!! W tej kwestii nic się nie zmieniło!!

Dalej Ewa złości się na osoby, które sugerują, że nie powinna czerpać zysków na swojej działalności:

Ooo! Ale to nie wystarcza. Okazuje się, że moim obowiązkiem - zdaniem wielu - jest robienie wszystkiego za free. Roszczeniowość ludzi osiąga apogeum na każdym kroku. Ile z tych "jak śmiesz zarabiać" pracuje za darmo? Materiały do pracy nad ciałem, zmiana stylu życia są przeze mnie udostępniane, ale żeby też karmić i ubierać też za free? Nie stać mnie na to. Babki, serio? Nie wstyd wam? Jestem zażenowana, czytając takie komentarze. Nie wytykaj sąsiada palcem, kiedy widzisz, że żyje mu się lepiej, że lepiej zarabia. Zapytaj, jak. Kto wie, inspiracja leży na chodniku, trzeba się tylko po nią czasem schylić

Nie wszyscy dali się jednak przekonać. Część osób wciąż twierdzi, że profile Ewy bardzo się zmieniły i dziś przypominają baner reklamowe jej licznych biznesów.