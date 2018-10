W rozmowie z redaktorką portalu Baby by Ann, Agnieszka Hyży opowiedziała między innymi o tym, że w jej przypadku miłość do córki nie pojawiła się tuż po porodzie. Więź między nią, a dzieckiem budowała się z czasem i dziś jest niezwykle silna. To stwierdzenie sprawiło, że wiele internautek obrzuciło prezenterkę błotem sugerując, że w ogóle nie powinna być matką.

W odpowiedzi na hejt, Hyży opublikowała emocjonalny post na Instagramie:

Tak właśnie wygląda „WYRODNA matka,która nie kocha swojego dziecka”....”BABSZTYL,celebrytka,nie powinna mieć dzieci”,”..........ciekawe co powie jej córka jak to przeczyta,że mamusia jej nie chciała”...😱🙈

....

Tak właśnie piszą o mnie -MAMIE-na podstawie wyrwanych z kontekstu zdań określających mój stan po urodzeniu Córki:) I w sumie to się cieszę,bo biorąc udział w „Wywiadówce” @annalewandowskahpba ,poruszyłam chyba struny mocno skoro jest reakcja...spływają do mnie setki Waszych prywatnych wiadomości( dzięki za to‼️),które opisują podobne,często bardzo mocne historie dotyczące macierzyństwa,początków,emocji z tym związanych.

Warto przeczytać całość wywiadu,by zrozumieć cały kontekst opowieści o mojej historii bycia rodzicem... Czy powiedzenie w tym kraju prawdy zawsze musi się spotykać z rynsztokową krytyką❓

W dalszej części wpisu Agnieszka Hyży zapewniła, że nie tylko nie wstydzi się swoich słów, ale powtórzy je w rozmowie z córką, kiedy ta bezie na tyle dorosła, by zrozumieć problemy macierzyństwa:

Bycie Mamą to najlepsza rzecz na świecie,o czym przekonuję się każdego dnia,ale nie oszukujmy siebie i całego świata częstując innych słodkimi historyjkami jak z reklamy o pięknym bobasku...bywa kolorowo i bardzo ciężko,są huśtawki i chwile zwątpienia,jest też bezgraniczna i bezwarunkowa miłość.

I niech moja Córka przeczyta to kiedyś...sama z nią o tym pogadam.Życie i nasza codzienność pokazują jakie są relacje,jaką jestem Mamą,jak wyglada nasza Patchworkowa (FAJNA‼️) Rodzina... Mamy Drogie ,możecie się ze mną zgadzać lub i nie ...najważniejsze to szanować swoje zdanie,poglądy i emocje 🙏😘

I piszcie do mnie ...😍 .