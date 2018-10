Ponad dwa tygodnie temu "Super Express" opublikował zrobione przez paparazzi zdjęcia Kasi Tusk, na których widać jej wyraźnie zaokrąglany brzuch. I choć sylwetka nie pozostawiała żadnych wątpliwości co do tego, że Kasia jest w ciąży, ona sama aż do wczoraj milczała w tej sprawie.

Jednak 31 urodziny okazały się doskonałą okazją do tego, by obwieścić światu radosną nowinę, choć jak na Kasię Tusk przystało, informacja o ciąży została przekazana nie wprost i w bardzo subtelny sposób:

Podobno po burzy zawsze wychodzi słońce i w dniu moich trzydziestych pierwszych urodzin głęboko wierzę, że tak właśnie jest. Jeśli mogę więc poprosić Was dziś o jakieś życzenia, to tylko o zdrowie i spokój, bo to jedyne, czego teraz potrzebujemy. Dziękuję wszystkim kochanym Czytelniczkom za ich wyrozumiałość wobec mojego milczenia. Wasze dobre słowa, wsparcie i delikatność akurat w ogóle mnie nie dziwią – zawsze wiedziałam, że Czytelniczki to ja mam najlepsze na świecie. #ourbiggestproject

Serdecznie gratulujemy!