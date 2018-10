W rozmowie z Plejadą Ola Ciupa wyznała, że jej prześladowca nazywa się Waldek i od kilku lat niestrudzenie ją adoruje:

Codziennie wysyła do mnie maile, kwiaty, czekoladki, nawet kawę. Ostatnio pojawił się w Warszawie w jednej restauracji, do której ja często przychodzę. Robi specjalne wyprawy do Warszawy dla mnie. Kilka razy przyszedł do salonu, gdzie chodzę na paznokcie

Ciupa dotychczas nie spotkała się z Waldemarem, ale wyznaje, że bardzo by się tego obawiała. Mimo to, nie zgłosiła sprawy na policję:

Jeszcze tego nie zgłaszałam, bo na ten moment wydaje się to nieszkodliwa działalność, ale bezpośredniego spotkania bym się bała.