Joanna i Douglas pobrali się w początku sierpnia. Zaraz po ślubie, szczęśliwa modelka deklarowała, że w końcu znalazła mężczyznę, któremu chce urodzić dziecko. Macierzyński entuzjazm celebrytki szybko jednak opadł, a w jej małżeństwie pojawiły się pierwsze zgrzyty:

Po ślubie rzuciłam się w wir pracy. Oboje mamy za dużo obowiązków i wyzwań. Kłócimy się - zdradziła w rozmowie z "Twoim Imperium"

Krupa przyznała, że myśl o ciąży zaczęła ją stresować, bowiem nie wie, jak zareaguje jej ciało i nie wyobraża sobie tego, że będzie musiała na jakiś czas zrezygnować z pracy. To wszystko powoduje, że wraz z Douglasem coraz częściej się kłócą:

Szukanie domu i staranie o dziecko są stresujące. Wyznam, że chociaż pierwsze tygodnie po ślubie były jak z bajki, to teraz zaczyna dochodzić do głosu proza życia. Wolny czas poświęcamy na szukanie domu. Myślę, że zamiast tego powinniśmy zostawić to wszystko i pojechać w podróż poślubną, żeby móc wrócić do okresu sprzed zaręczyn, gdy nie myśleliśmy o przyszłości i byliśmy w sobie zakochani.