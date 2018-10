"Jestem w takim momencie swojego życia, w którym lekarz zabronił mi wysiłku fizycznego. Mimo to chcieliśmy tam być. Pokazać dzieciom, że trzeba pomagać i angażować się w różne akcje społeczne. Żadna z osób w to zaangażowanych nie otrzymała za to wynagrodzenia" – napisała na swoim Instagramie Rozenek.

Ten intrygujący wpis spowodował, że fani zaczęli domyślać się, że powodem wydanego przez lekarza zakazu, jest ciążą. Rozenek jest już matką dwóch synów z pierwszego małżeństwa z Jackiem Rozenkiem, ale nie ukrywa, że chciałaby, aby jej ukochany Radek Majdan został ojcem. W niedzielę wymowny wpis pojawił się również na profilu Radka Majdana pojawiło się zdjęcie ich dwojga i psów. Były bramkarz zamieścił pod nim również żartobliwy, ale dwuznaczny wpis: „Jest duża szansa, że nasza rodzina się powiększy”.

Menadżer pary oficjalnie nie potwierdził ani nie zaprzeczył tym doniesieniom.