Długie włosy, makijaż, pomalowane paznokcie i kolorowe stroje - taki wizerunek u mężczyzny, przez znaczną część naszego społeczeństwa jest wyśmiewany, a niekiedy nawet agresywnie atakowany. Michał Szpak w rozmowie z "Party" przyznał, że początki jego kariery w rodzimym show biznesie nie były łatwe:

Zdarzyło mi się usłyszeć od starszego pana w sklepie: "Ty, k****, małpo, wypier***** stąd". Albo ktoś rzucił mi prosto w twarz: "Transwestyta, Pier***lony pedał". Zawsze mnie to śmieszyło, bo nawet jeśli byłbym transwestytą, to co komu do tego?

Z czasem jednak hejtu zaczęło się robić coraz mniej, a muzyka Michała Szpaka wciąż zyskuje coraz większe grono fanów:

Chyba ludzie wreszcie mnie zaakceptowali i mi zaufali – przyznał artysta.