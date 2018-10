O religii i polityce nie rozmawiam, nie komentuję - deklarowała Krupa w rozmowie z Plejadą. Jednak kiedy gospodarz programu zapytał ją o Roberta Biedronia, zrobiła wyjątek:

Ja go kocham dlatego, że on kocha zwierzęta. To jest pierwszy taki człowiek, prezydent, który ma taki power i głos i coś robi dobrego w swoim życiu.

Modelka dodała, że sama namawia Roberta Biedronia do kandydowania na najważniejszy urząd w Państwie:

Ja mu mówiłam, że powinien być prezydentem Polski. Normalny facet z ogromnym sercem. Byłabym pierwsza żeby go poprzeć. W końcu byłby ktoś, kto kocha zwierzęta i zmieniłby prawa w całej Polsce