W miejsce kilkudziesięciu postów z nagraniami, w których Kasia Nosowska instruuje swoich fanów, co zrobić, by dołączyć do "gangu grubasów", pojawiło się tylko jedno zdjęcie - okładka najnowszej płyty artystki, zatytułowanej "Basta"

Fani zastanawiają się, co się stało i nie kryją zawodu w związku ze zniknięciem ich ulubionych nagrań:

A ja żem jej powiedziała Kaska toż to Czarna rozpacz mnie ogarnia! Co ja teraz będę oglądać jak mi będzie smutno?! :(

No i do czego ja teraz będę wracać, żeby się pośmiać, poprawić sobie humor i stwierdzić, jakie to prawdziwe?

No co to, co to no co to kurna jest? jak tu żyć bez postów Pani Kasiu??!!

W komentarzach pojawiły się także spekulacje, że usunięcie postów to akcja marketingowa, mająca promować nowy album artystki:

To samo zrobił Podsiadło.. jak miała być nowa plyta to usnąć wszystkie posty. Niestety ale chwyt marketingowy. Nie spodziewałam się tego po Pani Kasi

Trochę słabo, że taka osoba bawi się w tak żenującą promocję płyty

Wygląda jakby posty były tylko promocją płyty? Albo książki, albo jednego i drugiego

Fani mają jednak nadzieję, że Kasia Nosowska nie pozbyła się postów definitywnie, a jedynie zarchiwizował je i za jakiś czas ponownie opublikuje je na swoim profilu.