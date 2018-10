Kim była kobieta, która towarzyszyła Pawłowi Wilczakowi podczas uroczystej premiery? Dlaczego Joanna Brodzik nie zjawiła się u boku ukochanego? Z jakiego powodu, aktorska para od dawna nie pokazuje się publicznie razem? Te pytania od kilku dni zadają sobie redaktorzy plotkarskiej prasy.

W końcu, tabloid "Twoje Imperium" postanowił zapytać samego aktora, ile prawdy jest w medialnych plotkach o jego rozstaniu z Joanną Brodzik. Oto, co Paweł Wilczak miał do powiedzenia:

Co to w ogóle za temat jest? Drodzy państwo, dajcie spokój, nie będę tego komentować. To jest śmiech na sali. Nie będę się tłumaczył.

Czyżby aktor chciał w ten sposób dać do zrozumienia, że między nim, a Joanną Brodzik wszystko jest w najlepszym porządku?