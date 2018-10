Zapytana o to, czy zastanawiała się nad tym, by zająć się polityką, Magda Gessler stwierdziła:

Powiem zupełnie szczerze, że gdybym mogła być ministrem turystyki, bardzo chętnie bym z tego skorzystała. Nie wiem, czy w tej chwili, ale 10 lat temu miałabym na to ogromną ochotę z tego powodu, że my nie umiemy zareklamować Polski. Polska ma w tej chwili genialne hotele, cudowne restauracje i już przygotowanych ludzi. Poza tym, gdybyśmy zaczęli się naprawdę reklamować, wielu Polaków wróciłoby do Polski. Polska odstrasza, bo nasz rząd nie docenia nas samych. Mówienie, że jesteśmy fantastyczni nie wystarczy, to trzeba jeszcze pokazać.

Popularna restauratorka powiedziała nam także, jakie jej zdaniem popełniliśmy błędy przyłączając się do Unii Europejskiej oraz zdradziła, co sądzi o wyborczych planach Roberta Biedronia.