Kilka dni temu, na profilach Kasi Skrzyneckiej i jej męża pojawiły się posty, w których popularne małżeństwo skrytykowało fakt, iż wiele kobiet lansuje się na Instagramie pokazując swoje półnagie wdzięki. Niespodziewanie pod ich postami wiązała się dyskusja, w której internauci wytknęli popularnej parze hipokryzję. Łopucki bowiem, jako zawodowy kulturysta bardzo często publikuje swoje zdjęcia w samej bieliźnie. A i sama Skrzynecka nie stroniła w swej karierze od pokazywania ciała, choćby w sesji dla "Playboya".

Skrzynecka postanowiła więc usunąć wpis, który wywołał tyle kontrowersji i zamieściła oświadczenie, w którym tłumaczy swoją poprzednią wypowiedź. Aktorka twierdzi, że nie chciała nikogo krytykować, a zakpiła głównie sama z siebie żałując, że z racji swej figury nie może lansować się na Instagramie za pomocą nagiej pupy:

Uśmiałam się serdecznie ze zjawiska zalewu socialmediów zdjęciami selfie, wypiętych , prężących się pośladków w stringach 😂 ZAKPIWSZY SOBIE GŁÓWNIE SAMA Z SIEBIE, iż dla podwyższenia "klikalności" mego Fanpage Official nie mogłabym tak się "promować" bowiem nie ma tak szerokokątnych obiektywów w smartphonie 😂😂

Jak się okazuje, oprócz kilkuset pozytywnych i sympatycznych komentarzy Osób z poczuciem humoru 👍 pojawiła się zupełnie niepotrzebna dysputa ze strony kilku Osób, które mają najwyraźniej problem ze zrozumieniem tego, co czytają 😉 Wątek zatem zamknęłam, gdyż szkoda dla takich czasu. Urażone poczuły się (uderz w stół😄) niewiasty, obfotografujące sobie toto w prywatnych kuchniach, windach, lustrach, garażach i opatrujące owe fotodzieła filozoficznymi aforyzmami i cytatami z internetu 😂😂😂 typu "Miej umysł otwarty na świat i patrz jasno w przyszłość by dawać dobro bliźnim" 😂😂

Następnie Kasia Skrzynecka w punktach wyjaśniła swoje podejście do tematu nagości w sieci:

1) Nikogo nie "atakuję" tylko serdecznie się śmieję

2) nie mam na myśli nikogo personalnie lecz zabawne zjawisko

3) nie naruszam RODO ani niczyich danych personalnych, żart dotyczył pup dobrowolnie publikowanych w ogólnie dostępnych mediach - gotowy kolaż z tychże otwiera się w Google Grafika 😂

4) nie neguję dyscyplin sportów sylwetkowych - WRĘCZ PRZECIWNIE! 👍 Życzliwie wspieram sukcesy Zawodników i Zawodniczek sportowych w branży mojego męża.

5) nie neguję sportowych strojów scenicznego bikini Zawodników i Zawodniczek , gdyż to oczywisty i zrozumiały NA ZAWODACH SPORTOWYCH strój pięknie eksponujący wypracowaną rzeźbę ciała.

6) nie neguję wizerunków Zawodników i Zawodniczek sportowych fotografowanych podczas treningów na salach treningowych - to ich praca.

7) nie - nie mam kompleksów.

8) pojęcie "zawiść" to przeciwny ze mną biegun.

9) tak - byłam na okładce Magazynu Playboy, wraz z artystyczną sesją, która przeszła do historii jako zmysłowa lecz "nienaga" sesja 👍Magdalena Wuenshe nagrodzona za nią WORLD PRESS PHOTO

10) Odróżniam piękne foto sceny sportowej od prywatnie lansowanych domowych tyłków😉

11) naga dupa z filozofią BĘDZIE MNIE ŚMIESZYĆ ZAWSZE😂

WIĘCEJ HUMORU ŻYCZĘ👍