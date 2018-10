Z jurorką programu "Masterchef" rozmawialiśmy o tym, jak zmieniło się podejście Polaków do gotowania od czasów pierwszej edycji tego kulinarnego show:

Polacy, bardzo się rozgotowali. My się już nie boimy. Możemy to obserwować widząc, ile restauracji wielokulturowych otwiera się w Polsce - azjatyckich, europejskich, pochodzących z Ameryki Południowej czy Północnej. Polacy chcą nowości, nie boją się smaków dziwnych i coraz częściej te smaki wprowadzają do swoich kuchni.

Anna Starmach odpowiedziała nam także na pytanie, czy Polacy chętnie ulegają kulinarnym trendom. Posłuchajcie całej wypowiedzi jurorki "Masterchef"