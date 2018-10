W jednym ze swoich ostatnich filmików na Instagramie Nosowska zażartowała z ekologicznych produktów reklamując swoją poduszkę "Be quiet pillow", służącą do wizualizowania efektów przyszłej diety. Linię swoich eko produktów artystka nazwała "PATrz&KUP", co zapewne miało nawiązywać do nazwy kosmetyków Kingi Rusin "PAT&RUB".

Dziennikarka nie obraziła się za ten żart, co udowodniła na swoim Instagramie, pozdrawiając Nosowską:

I❤️U @nosowska.official😘 i to już od czasu naszych wspólnych kolonii w Bułgarii, lat temu .... 😱😱😱

PATrz&KUP dobre😂 pozdrawiamy Ciebie ja i Pat&Rub💚

Ponieważ jednak wiele osób doszukiwało się w nagraniu Kasi Nosowskiej chęci dokuczenia Kindze, piosenkarka poczuła się w obowiązku wytłumaczyć, że nie chciała nikogo urazić i nie ma nic przeciwko Kindze Rusin.