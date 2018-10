O powodach rozstania z Cedriciem Sanda napisała na Instagramie. Kiedy jedna z internautek skomentowała, że mężczyzna nie zasługiwał na taką kobietę, Kubicka wyznała:



W piątek mówił, że mnie kocha, że nie zna tej laski, a w poniedziałek był już z nią w Aspen. Zdradzał mnie przez 4 lata. O tej dowiedziałam się tydzień temu, zarzekał się, że nie zna jej, 3 dni temu polecieli tam, gdzie mi się oświadczył w wakacje – wyjawiła

Kiedy kolejna fanka pożaliła się na problemy ze swoim partnerem, Sandra próbowała dodać jej otuchy:

nie zatrzymasz faceta na sile. Nigdy. Jak będzie chciał pójść, to pójdzie. Masz decyzje, szanować się, wiedzieć ile jesteś warta i kiedy powiedzieć nie albo zagryź zeby i puszczać psa na spacer. Niestety czasami jesteśmy ślepe i nie chcemy tego przyjąć. Bo osoby które tak się zachowują, maja problemy sami ze sobą i przenoszą je na nas. Ja patrzyłam na siebie w lustrze i dałam sobie wmówić ze może serio jestem brzydka, mam Krzywe nogi, za mały tyłek... nie warto. My płaczemy bo czujemy, a oni patrzą na nasz płacz jako znak słabości. Nikt nie jest słaby. Każdy z nas ma to w sobie. Trzeba tylko to odnaleźć.