Jako jedna z najbardziej znanych polskich trenerek, Anna Lewandowska prowadzi profile społecznościowe, cieszące się ogromną popularnością. Publikowane przez nią posty docierają do ogromnej rzeszy jej fanów, a by dodatkowo poszerzyć grono odbiorców, Ania pisze zarówno po polsku, jak i po angielsku.

I tu pojawia się problem, bowiem angielskojęzyczne wersje motywacyjnych wpisów Lewandowskiej zawierają wiele bardzo podstawowych błędów. Tak było przy okazji postu promującego aplikację autorstwa trenerki

Starting tomorrow? 🤗✌🏻

Who among you is using diet from my @diet_training_by_ann app?

My tomorrow's breakfast is an ENERGY MILLET WITH COCONUT MILK AND FRUITS. How does your menu looks like?

Fanki nie zostawiły suchej nitki na poziomie języka angielskiego prezentowanego przez Anię:

Ja rozumiem, że po angielsku to bardziej światowo. Ale skoro już pisze Pani w obcym języku to proszę robić to poprawnie. I hasło i wpis mają tyle błędów, że oczy bolą.

Błąd na błędzie i błędem pogania. Proponuję zatrudnić tłumacza, bo angielski kuleje.

O rety dramat dramat ... trzeba isc na lekcje angielskiego :)

Dieta super ale jezyk yyyy by tak wypadalo napisać poprawnie...mój chłopak anglik który sam jest fit nie zrozumiałam o co Ci chodzi :/

Oj Ania, Ania... Az mi cię zal, taka chcesz byc swiatowa, mądra, a to tylko pokazuje, ze jestes jeszcze tak dziecinna, ze glowa boli...

Ania Lewandowska nie przejęła się krytyką, bowiem nie dość, że nie poprawiła błędów w poście, to jednej z krytykujących ją osób odpisała: zluzuj

Trzeba przyznać, że nie jest to godna pochwały postawa, zwłaszcza w przypadku osoby motywującej innych do samorozwoju.