Na swoim profilu na Instagramie Kinga Rusin zwróciła uwagę na problem polowań na jelenie podczas ich okresu godowego. Zdaniem dziennikarki, takie działania myśliwych to bezmyślne okrucieństwo:

Od lat w Polsce uprawiany jest koszmarny proceder strzelania do jeleni w czasie rykowiska. W okresie godowym jelenie przestają być czujne i płochliwe, stają się hałaśliwe i na nic nie zwracają uwagi byle tylko zdobyć serce partnerki. Do takich otumanionych „miłością” byków bardzo łatwo jest strzelić. A wiadomo, myśliwy nie przepuści żadnej okazji, żeby zabić -dla niezrozumiałej satysfakcji, dla głowy, którą powiesi sobie nad łóżkiem, dla szpanu. Nie pozwólmy na to! Rykowisko jest dla jeleni nie dla myśliwych! To jest ich czas! Jedyny w ciągu roku kiedy mogą przekazać dalej swoje geny. Strzelanie wtedy do nich jest nie tylko aktem niewyobrażalnego okrucieństwa ale też totalnej bezmyślności i krótkowzroczności. Polowanie to hańba! Polowanie na jelenie w czasie rykowiska to zbrodnia!

Rusin zwraca uwagę na fakt, iż społeczeństwo w zdecydowanej większości jest przeciwne polowaniom i nie powinno zgadzać się na ich praktyki:

95% Polaków jest przeciwnych myślistwu! Niech nas usłyszą! Lasy i żyjące w nich dziko zwierzęta to własność Skarbu Państwa a nie grupki kolesi! Oni nie mają prawa decydować za większość. Pokazaliśmy moc w sprawie planowanego odstrzału łosi i żubrów, pokażmy też, co myślimy o uśmiercaniu bezbronnych jeleni, których jedyną winą jest to, że się chcą zakochać. Dajmy im na to szansę.

Na koniec dziennikarka zaapelowała do swoich fanów o podpisywanie petycji "Rykowisko dla jeleni, nie dla myśliwych":

Razem możemy zrobić wiele dobrych rzeczy dla przyrody i zwierząt. Nie bądźcie obojętne, Wasze poparcie dla tak słusznej sprawy i Wasz głos jest nieoceniony. RAZEM Pobijmy rekord podpisów pod petycją. Czas start!