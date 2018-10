Polityk jest zachwycony działalnością Anji Rubik i przyrównuje ją nawet do twórczyni pierwszego w Polsce poradnika seksualnego, Michaliny Wisłockiej:

Anja ma ogromną silę zmiany. Jej autorytet, to kim ona jest sprawia, że może wprowadzać do życia publicznego rzeczy, które gdyby mówił to ktoś inny nie byłyby słuchane. Ona jest współczesną Michaliną Wisłowską w sprawach sexu, jest autorytetem dla wielu i to jest ogromna siła z której trzeba korzystać. Inteligencja Ani Rubik połączona z charyzmą może rozsadzić edukację w naszym kraju i dobrze, że Anja rozmawia o tym. - powiedział w rozmowie z jatrzabpost.pl

Biedroń dodaje, że Anja Rubik jest bardzo odważna, bowiem zajmowanie się w Polsce taką tematyką naraża na szwank jej karierę zawodową.

Przypomnijmy, iż w 2017 roku Rubik zainicjowała akcję #sexedpl, w której nakłoniła znane postaci polskiego świata show biznesu do zwierzeń na tematy związane z seksualnością, uznawane w naszym społeczeństwie za tabu. Modelka chciała w ten sposób zwrócić uwagę na fakt, iż ogromnie ważna jest rzetelna edukacja seksualna w polskich szkołach, by młodzież nie musiała szukać informacji w Internecie, gdzie znaleźć można wiele wprowadzających w błąd i szkodliwych treści. Ostatnio modelka wydała także własną książkę, będącą zbiorem rozmów na temat seksu.