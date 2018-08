Specjalnie do nowej roli Katarzyna Warnke ogoliła głowę na zero a w wywiadach opowiadała o godzinach spędzonych na siłowni i przygotowaniach do roli w filmie. Razem z nią w filmie Patryka Vegi miał zagrać jej mąż, czyli Piotr Stramowski.

Informacje o nowej produkcji obydwoje zamieścili na swoich profilach w mediach społecznościowych. Jak podaje magazyn "Flesz" najpierw produkcja została zawieszona, a gdy ruszyła ponownie okazało się, że ani dla Kasi, ani dla Piotra nie ma w niej miejsca.

- Budżet filmu został okrojony i po prostu nie stać nas na takie wielkie gwiazdy - wyjaśnia w rozmowie z magazynem osoba z produkcji filmu, który nie nosi już tytułu "Klatka" tylko "Underdog".