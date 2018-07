Redakcja Dziennik.pl

Okazuje się bowiem, że w sieci pojawiły się reklamy "cudownego środka na odchudzanie", promowane wizerunkiem oraz rzekomymi wypowiedziami podróżniczki. Tymczasem Martyna Wojciechowska nigdy nie nawiązała współpracy z producentem tego specyfiku, co więcej, ma poważne wątpliwości co do jego składu i pochodzenia

NIE MA, NIE BYŁO i NIGDY NIE BĘDZIE cudownego środka na odchudzanie !!! Od kilku dni dostaję od Was niepokojące wiadomości o tym, że w sieci znowu pojawiły się reklamy z moim udziałem, w których polecam specyfik Choco Lite. Stanowczo to DEMENTUJĘ❗Nie stosuję tego środka, a firma go produkująca BEZPRAWNIE wykorzystuje mój wizerunek i przytacza moje rzekome wypowiedzi. Sprawą zajmuje się Policja. ❌NIE KUPUJCIE TEGO PRODUKTU❌

Nie znam jego składu a źródła jego pochodzenia i dystrybucji są co najmniej podejrzane. Możecie mocno zaszkodzić swojemu zdrowiu!

Wojciechowska jednocześnie zachęca fanów, by zamiast wierzyć w "cudowne" specyfiki, zaufali sprawdzonym metodom walki o smukłą sylwetkę:

JEDYNĄ SKUTECZNĄ metodą na odchudzanie jest ZBILANSOWANA DIETA i RUCH 💧🥒🤸‍♀

Bardzo dziękuję Wam za czujność i blokowanie tych reklam 🙏

Podajcie dalej i nie dajcie się oszukać!