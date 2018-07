Redakcja Dziennik.pl

Na zdjęciach widzimy, jak Kasia Cichopek pluska się w basenie, pozuje na dmuchanym flamingu, bawi się z dziećmi i spaceruje po plaży. Pod jedną z fotografii napisała komentarz, z którego wynika, że ma świadomość swojego nietaktu:

Kurcze..głupio mi tak wrzucać radosne zdjęcia z moich greckich wakacji, kiedy obok na Krecie i w Atenach rozgrywa się taka tragedia 🔥🔥..jestem myślami ze wszystkimi, którzy teraz przeżywają dramat... #greece #holiday #prasonisibeach #travel

Fani błyskawicznie potwierdzili, że Kasia zachowuje się niestosownie w obliczu tragedii, jaka rozgrywa się w Grecji:

To może jak głupio pani wrzucać to należało się powstrzymać przed wrzucaniem? Jako miłośniczka psychologii (wg.opisu) powinna pani wiedzieć, że tskie uczucia jsk wstyd i zażenowanie są normalnymi mechanizmami hamującymi nas przed popełnieniem czegoś co jest w danej sytuacji niewłaściwe... ale co tam, lepiej to zagłuszyć.

Skoro głupio...to po co to zdjęcie?

Wyglada to tak, jakby po prostu chciala sie Pani pochwalic wakacjami a jednoczesnie napisac jak to pani przykro, oczywiscie radosnie przy tym pozujac. Przykro mi, ale to bylo tak kretynskie i bezmyslne... A dodatkowe tlumaczenia nie pomoga.

Grecja od kilku dni walczy z ogromnymi pożarami, w których zginęło już ponad 50 osób, w tym turyści z Polski.