Do incydentu, który właśnie znalazł swój finał w warszawskim sądzie, doszło 5 lat temu. Wówczas to, podczas próby wylegitymowania, gwiazda i jej koleżanka miały pobić i znieważyć policjantów. Obie panie broniły się twierdząc, że nie chciały zareagować na plecenia, ponieważ nie miały pewności, że mają do czynienia z prawdziwymi policjantami.

Prokuratura postawiła jednak zarzuty i Doda wraz z koleżanką stanęły przed sądem. Właśnie zapadł wyrok w tej sprawie:

Sąd uniewinnił oskarżoną Dorotę R. od popełnienia zarzuconego jej czynu polegającego na tym, że używając słów powszechnie uznanych za obelżywe, znieważyła funkcjonariuszy policji podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych - czytamy w oświadczeniu Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa przesłanym portalowi Plejada.pl.

Doda i jej koleżanka muszą zapłacić jedynie po 190 złotych opłat sądowych. Pozostałymi kosztami obciążony został Skarb Państwa.