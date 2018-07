Redakcja Dziennik.pl

Po raz pierwszy niepokojące informacje na temat zdrowia Agaty Młynarskie trafiły do mediów w 2013 roku. Wówczas to dziennikarka z planu jednego ze swoich programów została przewieziona do szpitala. Po kilku tygodniach wyznała w mediach, że cierpi na rzadką chorobę jelit, która uniemożliwia jej normalne funkcjonowanie. Na szczęście trafiła wówczas pod opiekę specjalistów, którym udało się opanować dokuczliwe dolegliwości. Niestety nie na długu.

Dziś na profilu dziennikarki pojawił się wpis, w którym informuje swoich fanów, iż choroba znów dała o sobie znać:

Po czterech dniach ostrej walki na oddziale gastrologii, znanym mi od lat, wrócił uśmiech i nadzieja, że najgorsze znów udało się pokonać.

Agata Młynarska wyznaje, że walka z chorobą, która ją dotknęła, nie jest łatwa:

Moja choroba ma własne życie. Nie zbadano dlaczego pojawiają się tak silne jej zaostrzenia. Bo przecież było tak dobrze i nagle... walka o życie. Jelita to wciąż wielka zagadka dla lekarzy. I tym razem pani profesor Grażyna Rydzewska stanęła na wysokości zadania. Dziękuję:)