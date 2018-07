Redakcja Dziennik.pl

Czego mogą spodziewać się w tej cenie wielbicielki Chodakowskiej, które wybiorą się na "Tydzień metamorfozy" na Malediwy? Jak czytamy w ogłoszeniu, kwota 13 tysięcy obejmuje siedem noclegów z wyżywieniem, jedną wycieczkę z nurkowaniem, wejście na siłownie, codzienne treningi z Ewą i jej mężem oraz darmową wodę podczas zajęć.

Wyjazd na Malediwy to najdroższa z opcji. Fani mają do dyspozycji jeszcze pobyt w Hiszpanii za 2500 euro, tydzień na Mauritiusie za 12900 zł oraz całkiem przystępny cenowo wyjazd do Zakopanego za 3800 zł.

Patrząc na to, jak duże grono oddanych fanów ma Ewa Chodakowska, zapewne na każdy z tych wyjazdów znajdą się chętni.