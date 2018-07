Redakcja Dziennik.pl

W rozmowie z "Faktem" Małgorzata Rozenek stwierdziła, że to ona i Radosław zapoczątkowali trend na programy o zakochanych celebrytach i jednocześnie potwierdziła, że Wojciechowska i Kossakowski już pracuję nad wspólnym projektem:

Po programie „Azja Express” okazało się, że ludzie chcą oglądać na ekranie zakochane pary, a nasz „Iron Majdan” utwierdził TVN w tym przekonaniu. Cieszę się, że zapoczątkowaliśmy nowy trend. Martyna i Przemek są od lat w show-biznesie, mają mocno ugruntowaną pozycję na rynku telewizyjnym i podróżniczym. Ich wspólny program to będzie hit. Wiem, że przygotowania już trwają.

Rozenek dodała, że kibicuje kolegom ze stacji TVN:

Fajnie się w patrzy na zakochanych w sobie ludzi. Miłość to piękne uczucie. My z Radosławem nie możemy mieć wszystkiego i być ciągle w telewizji. Kibicuję im i cieszę się, że nas naśladują. Zobaczycie, że teraz takich programów z parami będzie więcej. To miłe, że ich ośmieliliśmy.