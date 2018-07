Redakcja Dziennik.pl

Kobieta, z którą spotyka się Paweł Deląg jest żoną senatora PO, Tomasza Misiaka. O problemach w tym małżeństwie "Super Express" pisał kilka dni temu. Małżonka oskarżyła wówczas polityka o zdradę.

Na temat relacji z aktorem mówi zaś, że na razie ma ona charakter przyjacielski. Wakacje na Mazurach były zaś wypadem w większym gronie:

Byliśmy tam w grupie kilkunastu osób. To byli ludzie, którzy mnie wspierają w trudnych chwilach i nie zalicza się do nich tylko Paweł. (…) Czy z relacji z Pawłem coś wyjdzie, czas pokaże, ale na razie nie mieszka on nawet w Polsce, bo ciągle jest w rozjazdach między Rosją, Ukrainą i Polską. Opowieści jakobyśmy byli już parą, są póki co mocno na wyrost

Paweł Deląg o znajomości z Ewą Misiak mówi zaś:

Panią Ewę znam krótko, ale bardzo cenię jako bizneswomen i jako kobietę, która ma wysokie wartości i nie jestem w relacji przyjacielskiej – powiedział aktor w rozmowie z tabloidem