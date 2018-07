Redakcja Dziennik.pl

Zaledwie dwudziestoletnia Kylie jest nie tylko celebrytką, ale także bizneswoman prowadzącą własną firmę produkującą kosmetyki. Jej biznes w zaledwie 2 lata przyniósł jej dochód w wysokości 630 mln dolarów. Cały majątek gwiazdki szacowany jest zaś na 900 mln dolarów.

Kylie Jenner for Forbes Post udostępniony przez Kylie Jenner (@kyliesnapchat) Lip 11, 2018 o 5:40 PDT

Kylie zadebiutowała w rankingu Forbesa na 27. miejscu, wyprzedzając tym samym swoją słynną siostrę Kim, która zajęła 55. miejsce, a także samą Beyonce, która w tym roku uplasowała się na 54. pozycji.

Jak podkreśla Forbes, bajecznej fortuny Kylie Jenner dorobiła się sama, nie są to pieniądze odziedziczone po zamożnych krewnych. Sama celebrytka zdradziła zaś, że gdy wpadła na pomysł powołania do życia firmy produkującej kosmetyki, jej matka, Kris Jenner nie była optymistycznie nastawiona do tego biznesu i kazała nastolatce zainwestować w niego własne fundusze. Czyżby tym razem intuicja zawiodła seniorkę celebryckiego rodu?