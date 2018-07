Redakcja Dziennik.pl

Plotki o rozstaniu pary zaczęły się od wpisu, jaki w mediach społecznościowych zamieścił Kamil Durczok. Dziennikarz zasugerował, że był naiwny i dał się komuś wykorzystać. W komentarzach błyskawicznie pojawiły się pytania, czy chodzi o jego partnerkę Julię. Durczok milczał, a kiedy media ogłosiły rozstanie, opublikował wspólne zdjęcie z Oleś z tekstem: Jedna i jedyna. Z dedykacją dla półgłówków widzących świat czarno-biało.

Posty dziennikarza wprawiły fanów w dezorientację, a niektórych zdenerwowały. Część obserwatorów poczuła bowiem, że Durczok świadomie wprowadza ich w błąd, a później wyzywa od durniów.

Ostatecznie jednak okazało się, że para faktycznie się rozstała. Potwierdziła to Julia Oleś swoim wpisem na Instagramie, w którym wyznała, że jest singielką:

To będzie dobry tydzień, wiecie o tym? Zwłaszcza, że właśnie odkryłam coś, co całkowicie zmienia zasady gry. Uwaga: Superwoman - singielka. Wonderwoman - singielka. Catwoman - singielka. Batwoman - singielka. Elektra - singielka. Kobieta Pracująca z „Czterdziestolatka” - singielka. CZY WY TO ROZUMIECIE? My nie jesteśmy samotne. My po prostu jesteśmy SUPERBOHATERKAMI!!! 😂😂😂 Lecimy z tym światem, Syrenki! 🔥🔥🔥 #girlpower