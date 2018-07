Przed przyjęciem propozycji prowadzenia programu "Perfekcyjna Pani Domu", Małgorzata Rozenek rozpoczęła studia doktorancie na wydziale prawa. Rozwijająca się kariera mediana oraz obowiązki związane z byciem mamą dwóch synów, zmusiły ją jednak do przerwania prawniczej edukacji.

W rozmowie z "Super Expressem" celebrytka deklaruje, że do tematu doktoratu z prawa na pewno powróci:

Przyjdzie taki moment, że ja obronię swój doktorat, który teraz będę już musiała napisać od nowa, studia doktoranckie będę musiała zrobić od nowa, ponieważ one są ważne tylko cztery lata, a ten czas już dawno minął. Ale zrobię to na pewno, bo po pierwsze obiecałam moim rodzicom, po drugie – bo się przyzwyczaiłam do tej myśli, że jestem doktorem prawa.

Rozenek dodała jednak, że na pewno nie stanie się to w najbliższym czasie, bowiem obecnie zupełnie pochłaniają ją obowiązki związane z karierą medialną.