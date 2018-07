W rozmowie z Marcinem Cejrowskim dla serwisu Plejada, Młynarska zwróciła uwagę na trudny los polskich kobiet na rynku pracy. Przykładem tego jest fakt, iż panie za tę samą pracę, często są znacznie słabiej opłacane niż panowie.

O wszechobecnym seksizmie Młynarska przekonała się zaś na własnej skórze:

Wiele razy spotkałam się z seksistowskimi komentarzami. One są w naszej przestrzeni jako coś takiego żartobliwie fajnego, z takim przyzwoleniem. W tym momencie trzeba powiedzieć "nie, to nie jest komentarz, na który powinieneś sobie pozwolić", ale wiele kobiet ma z tym problem. Ja się postawiłam wtedy, kiedy powiedziano mi, że jestem za stara. Strasznie mnie to bolało. Postanowiłam o siebie zawalczyć - powiedziała.

Dziennikarka dodała, że zdarzyła jej się sytuacja, w której znany mężczyzna, z którym prowadziła jakąś imprezę otrzymał znacznie wyższą gażę niż ona, mimo iż wykonywali tę samą pracę.