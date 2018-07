"Kochani, dziękuję Wam za wszystkie życzenia urodzinowe i zarazem chciałabym Wam z radością oznajmić, że 30.06.18 przywitaliśmy na świecie naszego cudownego synka" – tak zaczyna się wpis zamieszczony na Instagramie Mariny.

Chłopiec ma na imię Liam i jak zapewnia świeżo upieczona mama czuje się dobrze i jest już w domu. W swoim wpisie podziękowała dyrekcji i pracownikom szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie za profesjonalną opiekę oraz dyskrecję.

"30.06.2018 na świat przyszedł nasz syn - Liam! Mamusia, żona i moja bohaterka @marina_official czuje się dobrze i po raz kolejny udowodniła, że jest najsilniejszą kobietą na świecie! Kocham i dziękuje! A few days ago we welcomed to the world our beautiful son - Liam!" – napisał z kolei Szczęsny.

Marina Łuczenko-Szczęsna długo ukrywała, że jest w ciąży. Dopiero 12 maja podzieliła się tą informacją z fanami. Wtedy również opublikowała na Instagramie post, w którym wyjaśniła, dlaczego konsekwentnie milczała na temat ciąży.