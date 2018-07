Na stronie Teatru 6. piętro pojawił się niepokojący komunikat:

Szanowni Widzowie,

Z przykrością informujemy, że spektakle "Słoneczni chłopcy" planowane w dniach 29 i 30 czerwca oraz 01 lipca zostają ODWOŁANE z powodu niedyspozycji jednego z aktorów.

Jak udało się dowiedzieć "Super Expressowi", niedyspozycja dotyczy Piotra Fronczewskiego. Nie wiadomo, co dokładnie dolega aktorowi, tabloid donosi jednak, że kilka dni temu trafił on do szpitala.

Stanem zdrowia Piotra Fronczewskiego zaniepokojony jest także dyrektor Teatru 6. piętro, Michał Żebrowski:

Niestety, nie wiem, kiedy do nas wróci. Trzymam za niego kciuki. Wszystkich widzów z serca przepraszamy za odwołane spektakle, bo wiem, że przedstawienia z udziałem pana Piotra są bardzo lubiane i cenione. Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia. – powiedział w rozmowie z „Super Expressem”.