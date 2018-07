Marianna Dufek w rozmowie z "Super Expressem" zdradza, że to ona złożyła pozew rozwodowy. Jednocześnie dodaje, że decyzję o rozstaniu podjęli z byłym mężem wspólnie. I choć rozeszli się w pokojowej atmosferze, trudno mówić o wzajemnej przyjaźni:

Nie jest moim przyjacielem, zawsze mieliśmy odrębne światy... - wyznała dziennikarka

Była żona Kamila Durczoka zdradziła także, kto pomógł jej w podjęciu decyzji o rozwodzie i jak czuje się jako rozwódka:

Moja znajoma, profesor onkologii, powiedziała mi: "Pani Marianno, nie znam kobiety, która by straciła na rozwodzie". Rozglądam się wśród znajomych i dochodzę do wniosku, że chyba ma rację. Dorastamy, starzejemy się, zmieniamy wewnętrznie, a to wszystko ma wpływ na to, jak wyglądamy. Błysk w oku - to oznaka, że dziś bardziej się lubię i poczucie, że pewnych rzeczy już nie muszę, że zniknęły ograniczenia, które mi doskwierały. Moje życie jest teraz przyjemniejsze. Odżyłam.