Ostaszewska na swoim Instagramie napisała, co nie podoba jej się w rozgrywających się aktualnie Mistrzostwach Świata piłki nożnej:

Jest mi bardzo przykro, że Mundial odbywa się w Rosji...Nie mogłam patrzeć kiedy przemawiał Putin i odbierał podziękowania od przewodniczącego FIFA. Syria, Krym, potrute tysiące psów...

Maja, podobnie jak Kinga Rusin, skrytykowała także wizytę polskich piłkarzy w delfinarium w Soczi:

I wolałabym, żeby ktoś lepiej doradzał naszej drużynie jak spędzać wolny czas, niekoniecznie odwiedzając miejsca gdzie znęca się nad zwierzętami. To wszystko budzi mój sprzeciw.

Na koniec aktorka dodała jednak, że kibicuje naszej reprezentacji na Mundialu:

Ale piłka nożna sama w sobie to piękny sport! A nasi zawodnicy to wspaniali piłkarze! Trzymam za Was mocno kciuki Panowie!!! Grajcie pięknie!!!