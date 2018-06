Do rozważań na tema roli kobiety w małżeństwie skłoniło Annę Popek pytanie o idealną żonę dla piłkarza, jakie zadał jej portal przeambitni.pl:

Za sukcesem każdego mężczyzny stoi kobieta. To jest potwierdzone po wielokroć. Jak jest pełen sukcesu mężczyzna, to się okazuje, że ma u swojego boku miłą, skromną, dobrą żonę, która po prostu o niego dba. Często są to kobiety nie tak bardzo eksponowane, jakby sobie życzyła tego współczesna kultura, ale które wiedzą, że ich miejscem jest to u boku męża i że jak będą go wspierać, to będzie im obojgu dobrze. Takie żony są najlepsze, które nie pchają się na pierwszy plan, ale są zawsze kiedy potrzeba i dają ducha i optymizmu

Jako wzorowe żony dla sportowców Popek wskazała Anię Lewandowską i Ewę Bilan, żonę Kamila Stocha. Zdaniem dziennikarki ich zaletą jest to, że nie eksponują swojej kobiecości i fizyczności, nie sprawiają, że wszyscy patrzą na nie z pożądliwością, tylko są dobrymi żonami u boku swoich mężów.