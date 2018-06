Post będący jednocześnie reklamą jednego z czołowych polskich producentów wody mineralnej pojawił się wczoraj na Instagramie Wojciechowskiej. Podróżniczka próbuje w nim przekonać fanów, że plastik nie jest taki zły:

Często w rozmowach o ochronie środowiska pojawia się temat plastikowych butelek na wodę💦

👉 MIT: szkło jest lepsze od plastiku.

PRAWDA: oba surowce mogą zostać poddane recyklingowi ♻️ Jeśli jednak tam nie trafią to plastik rozkłada się 400-1000 lat, szkło - nigdy⚠️ Problemem nie jest rodzaj użytego materiału, ale nasze postępowanie z nim. Dlatego tak ważna jest systematyczna segregacja śmieci🙏 👉 w sprzedaży masowej to właśnie butelki plastikowe sprawdzają się lepiej niż szkło 💦💫 transport butelek plastikowych generuje mniejszą ilość Co2 😷Jedna plastikowa butelka, o wadze 28 gramów może pomieścić w sobie aż 1,5 litra napoju💦. Zapakowanie takiej samej pojemności w szkło to wielokrotnie więcej gramów tego surowca ⚖️ W rezultacie samochód jednorazowo przewiezie więcej produktu, który znajduje się w opakowaniu PET.

Sympatycy Martyny nie dali się jednak przekonać i w komentarzach bezlitośnie dali znać, co myślą o takim zachowaniu dziennikarki. Swoje wzburzenie uzasadniają faktem, iż Wojciechowska jako podróżniczka powinna zdawać sobie sprawę z tego, jakim złem dla naszej planety jest plastik:

Wstyd, żeby dla benefitów $$ promować plastikową wode z cukrem. Liczy się tylko zarobek kosztem Pani fanów.

Smutne jest to co Pani pokazuje - taka mądra i oczytana osoba. Jest Pani autorytetem dla wielu, którym pokazuje się teraz okropną reklamę.

To co Pani reklamuje jest straszne - kupowanie plastiku i ohydna woda z chemią i dużą ilością cukru. Jest to tym bardziej przykre, że od zawsze była Pani dla mnie autorytetem (podróże, pomaganie innym, walka o swoje). Ale gdy zaczyna się promowanie propagandy to jest to niedopuszczalne!

Pani Martyno wszyscy Panią uwielbiamy ale taka reklama plastiku w Pani ustach to nieporozumienie. Mam nadzieję, że dostała Pani za nią dużo pieniędzy bo kosztuje ona Panią wiarygodność osoby po stronie natury.

Martyna Wojciechowska na razie nie dowiedziała na negatywne komentarze fanów.