Do zdarzenia doszło po wspólnym występie Górniak i Donatana, kiedy oboje zostali poproszeni do wspólnego pozowania na ściance. W pewnej chwili ręka Donatana zsunęła się na pośladek Edyty. Gwiazda zareagowała błyskawicznie i wymierzyła koledze policzek. Na nagraniu widać, że była całą sytuacją oburzona.

Reakcję Górniak rozumie i popiera Dorota Wellman:

Powinnyśmy reagować zdecydowanie i jasno tak jak Edyta. Wspieram ją w stu procentach! To normalna reakcja obronna. Nic nie usprawiedliwia zachowania Donatana. Myślę, że on chciał wykorzystać sytuację, że był z nią w miejscu publicznym. Myślał, że mu się upiecze i zrobi sobie przyjemność. A nie tędy droga! Przecież oni nie są w zażyłych stosunkach, więc jak tak można? Obrzydliwe! - powiedziała dziennikarka w rozmowie z "Faktem"

Zachowaniem Donatana oburzona jest także Karolina Korwin Piotrowska, która na swoim Instagramie napisała:

@edytagorniak daje w Opolu w pysk jednemu panu, któremu rączka się zsunęła zbyt blisko jej pupy. Ten pan to Donatan. Podobno gwiazdor. Video jest do obejrzenia na @youtube

Brawo Edyta, dajesz super przykład! Niech inne dziewczyny, kobiety wezmą z Ciebie przykład. Niech walczą. Niech nie pozwalają sobą pomiatać, niech nie dają się uprzedmiotawiac. Jeszcze raz mega propsy! Większość kobiet/ dziewczyn pewnie by to zignorowała, choćby ze strachu, żeby nie usłyszeć „coś ty taka sztywna?”, trzeba do tego odwagi, by to zrobić, by się nie dać.

Trzeba z tym walczyć. Z chamowa, seksizmem, poniżaniem, wstydem i obłapianiem bez zgody zainteresowanej.